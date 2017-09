In Deinze zijn kippen heilig. Dus toen een schepen eigenhandig het onthoofde beeld van een kip een nieuwe kop gaf, was het kot te klein. “Dit is het alsof je Het Lam Gods zou restaureren met wasco’s”

Deinze - “Hij heeft gehandeld als een kieken zonder kop. Hij zou zich beter bezighouden met z’n eigen bevoegdheden.” In Deinze is een hanengevecht uitgebroken tussen cultuurschepen Rutger De Reu (Cd&V) en zijn collega Bruno Dhaenens (Open VLD), die op eigen initiatief een kippenstandbeeld liet ‘restaureren’.

Hij had moeten weten dat daar vodden van komen in Deinze. Want in de Leiestad zijn kippen – of ze nu van steen of van vlees en bloed zijn – heilig. Elke woensdag bepaalt de Nationale Prijzencommissie ...