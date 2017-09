Hilde (34) maakt indruk als schoenenmodel met één been: “Ik wil me niet schamen voor mijn prothese”

Oudenburg - Geen model met lange benen op het campagnebeeld van de Oudenburgse schoenenwinkel Pascale. Wel een foto van een jonge vrouw met een prothese met daaronder een stiletto. “Ik ben tevreden met het resultaat”, zegt gelegenheidsmodel Hilde Goethals.

Schoenen vinden is wel een opdracht geworden. Vroeger droeg ik graag hakken, maar dat lukt niet meer Hilde Goethals

Een model voor schoenen met één been. Hilde Goethals (34) uit Westkerke is een nogal atypische keuze als gezicht voor de nieuwe schoenencollectie bij Schoenen Pascale in Oudenburg. “Toen mij de vraag gesteld werd, heb ik niet lang getwijfeld”, zegt Hilde. “Ik ben het aanzicht van mijn prothese gewoon en heb me altijd voorgenomen dat ik me er niet voor zou schamen.”

Even zes jaar terug in de tijd: 31 juli 2011. Hilde reed samen met haar toenmalige vriend met de motorfiets naar haar moeder. Het was zondag en ze gingen er iets eten. Maar een auto reed hen aan. Recht op Hilde haar been. Die werd door het ongeval zelf onmiddellijk geamputeerd. “Ik had ook heel wat breuken en andere verwondingen”, zegt Hilde. “Maar die waren te genezen. Mijn been was niet meer te redden. In één seconde veranderde heel mijn leven.”

Bloeding in hoofd

Zes jaar later staat Hilde als een sterke, zelfstandige vrouw in het leven. “Ik kan nu wel zeggen dat het leven niet voorbij is”, zegt ze. “Ik ben gaan beseffen dat ik geluk had dat ik het ongeval überhaupt overleefd heb, want ik had ook een bloeding in mijn hoofd en dat is goed gekomen. Vroeger kwam ik dikwijls op één been buiten. Net omdat ik me er niet voor wilde schamen. Nu heb ik een prothese en ook die steek ik niet weg.”

Al blijft schoenen vinden wel een obstakel voor de jonge dertiger. Toen ze vorig jaar winterlaarzen ging halen bij Schoenen Pascale in Oudenburg groeide het idee. “Vorig jaar hebben wij een honderdjarige op onze poster voor het najaar gezet”, zegt zaakvoerster Pascal. “En ook dit jaar was ik samen met damesboetiek BlueSense uit Oudenburg op zoek naar een model dat niet doorsnee was, maar wel een verhaal heeft. Daar leek Hilde ons de perfecte persoon voor.”

Een fotoshoot later prijkt een grote foto van Hilde in beide winkels. “Die shoot zelf was aanvankelijk wel wat onwennig, maar dat zou iedere vrouw hebben en dat had niet echt iets met mijn prothese te maken”, zegt Hilde. “Maar ik ben echt heel tevreden met het resultaat. Vooral de foto met de stiletto's is voor mij symbolisch. Vroeger droeg ik altijd hakken, maar nu is dat uiteraard niet meer mogelijk. Nu moeten mijn schoenen plat en makkelijk zijn.”

Het campagnebeeld hangt ondertussen in beide winkels om hun opendeurdagen te promoten. Die starten vandaag vrijdag en lopen tot morgen zaterdag.