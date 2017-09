Zeven Rode Duivels kennen hun score al in nieuwe FIFA 18

Op 29 september ligt de voetbalgame FIFA 18 in de rekken, de nieuwste versie van het hyperpopulaire spel van EA Sports. In de weken voor de release is het traditioneel uitkijken naar de zogenaamde “player ratings”, de scores die bepalen hoe goed elke voetballer in het spel is. EA Sports maakte ondertussen al 60 van de 100 beste spelers bekend. Daarbij ook zeven Rode Duivels

EA Sports lost deze week elke dag 20 spelers uit zijn top-honderd voor FIFA 18. Momenteel zijn de voetballers van plaats 100 tot plaats 40 al prijs gegeven. Daarin komen zeven Rode Duivels voor: Vincent Kompany, Yannick Carrasco, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Radja Nainggolan, Dries Mertens en Romelu Lukaku. Dat betekent allicht dat Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Eden Hazard in de top-veertig staan. Andere Rode Duivels als Fellaini, Meunier of Batshuayi halen meer dan waarschijnlijk die top-veertig niet.

De waarde die gehecht moet worden aan deze ranglijst is uiteraard relatief, maar het geeft toch een goed idee over hoe in het internationale voetbal naar de waarde van onze topspelers gekeken wordt.

Ratings FIFA 18 die tot nu toe bekend zijn

100 – Bernardo Silva (84 rating)

99 – Sami Khedira (84)

98 – Sadio Mane (84)

97 – Dani Alves (84)

96 – Marco Asensio (84)

95 – Falcao (84)

94 – Mauro Icardi (84)

93 – Dele Alli (84)

92 – Bernd Leno (85)

91 – Claudio Marchisio (85)

90 – Stephane Ruffier (85)

89 – Ilkay Gundogan (85)

88 – Danijel Subasic (85)

87 – Raphael Varane (85)

86 – Kamil Glik (85)

85 – Andrea Barzagli (85)

84 – Vincent Kompany (85)

83 – Henrikh Mkhitaryan (85)

82 – Yannick Carrasco (85)

81 – Marc-Andre Ter Stegen (85)

80 – Jan Vertonghen (85)

79 – Angel Di Maria (85)

78 – Filipe Luis (85)

77 – Lorenzo Insigne (85)

76 – Cesar Azpilicueta (85)

75 – Miralem Pjanic (85)

74 – Jordi Alba (85)

73 – Keylor Navas (85)

72 – Blaise Matuidi (85)

71 – Casemiro (85)

70 – Alexandre Lacazette (85)

69 – Miranda (85)

68 – Pepe (86)

67 – David Alaba (86)

66 – Petr Cech (86)

65 – Javi Martinez (86)

64 – Marco Reus (86)

63 – Diego Costa (86)

62 – Sokratis (86)

61 – Franck Ribery (86)

60 – David Luiz (86)

59 – Sergio Busquets (86)

58 – James Rodriguez (86)

57 – Toby Alderweireld (86)

56 – Karim Benzema (86)

55- Cesc Fabregas (86)

54 – Isco (86)

53 – Harry Kane (86)

52 – Alex Sandro (86)

51 – Philippe Coutinho (86)

50 – Radja Nainggolan (86)

49 – Dries Mertens (86)

48 – Romelu Lukaku (86)

47 – Thomas Muller (86)

46 – Samir Handanovic (87)

45 – Andres Iniesta (87)

44 – Ivan Rakitic (87)

43 – David Silva (87)

42 – Gerard Pique (87)

41 – Marek Hamsik (87)