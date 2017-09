Hartverwarmend: medeleerlingen organiseren benefiet voor zieke Sacha (14)

Brugge - Op 1 oktober organiseren leerlingen en leerkrachten van het Sint-Lodewijkscollege een benefiet voor de veertienjarige Sacha. Hij vecht al sinds het zesde leerjaar tegen leukemie. “We willen tonen dat hij er niet alleen voor staat.”

De eerste kennismaking met zijn klasgenootjes uit het eerste middelbaar aan het Sint-Lodewijkscollege verliep voor de inmiddels veertienjarige Sacha niet bepaald in normale omstandigheden. In het zesde leerjaar werd bij hem leukemie vastgesteld, waardoor hij het eerste middelbaar van thuis uit via Bednet moest volgen. Het eerste contact met zijn medeleerlingen verliep dan ook via het computerscherm.

“Maar dat was absoluut niet leuk. Want kennismaken via de computer, is helemaal niet hetzelfde als in het echt”, herinnert Sacha zich. “Al werd alles uit de kast gehaald om de band aan te halen”, zegt zijn mama, Natascha Deshayes, die zelf leerkracht is in de school. “Mijn collega’s zorgden ervoor dat zijn klasgenootjes over de middag konden langskomen, zodat ze elkaar ook eens in het echt konden zien.”

Roddelen

De jongen raakte aan de beterhand en kon het einde van het eerste jaar en het begin van het tweede de lessen in de klas en tussen zijn vrienden volgen. Tot hij in december vorig jaar herviel. De band met zijn leerkrachten en medeleerlingen werd er alleen maar sterker door. “Tijdens de speeltijden gingen we niet naar buiten, maar roddelden we geregeld via Bednet met Sacha over de leerkrachten”, grinnikt klasgenootje Jana Storme (13).

Ook de leerkrachten zelf leven mee. Zo ging onder andere klastitularis Tom Lagast les aan huis geven. “Een kind dat zo diep zit toch zo enthousiast uit zijn bed zien komen als je les komt geven, is erg aangrijpend en creëert een enorme band”, zegt Tom. “Daarom beslisten we samen met enkele collega’s en de leerlingen om een benefiet te organiseren.”

Zo is op 1 oktober in de school plaats voorzien voor 500 eters die allemaal kunnen komen genieten van een lekkere barbecue, gepaard met een heus animatieparadijs. De opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds. Sacha zelf zal er niet bij zijn omdat hij momenteel nog moet bekomen van de stamceltransplantatie. Hij gaat daarom ook liever niet op de foto.

Affiche zelf getekend

“Spijtig dat ik er niet bij kan zijn, maar ik vind het wel heel cool wat ze voor me doen”, zegt hij. Toch wist Sacha zijn steentje bij te dragen. “Ik heb er zo’n boost van gekregen, dat ik de affiche zelf getekend heb toen ik in isolement zat na de transplantatie.” Ook mama Natascha komt woorden tekort. “Ik vind het allemaal heel ontroerend en ben mijn collega’s erg dankbaar. Ik hoop dat het een begin mag zijn van een nieuw leven.”