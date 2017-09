Geldhof opnieuw gebuisd op fysieke testen, andere refs wel geslaagd

Drie van de vijf scheidsrechters uit de Jupiler Pro League die eind juli niet geslaagd waren voor hun examenproeven, zijn er nu wel door. Frederik Geldhof (41) slaagde ook dit keer niet in zijn fysieke testen. Hij krijgt een herkansing na de winter, maar mag dus tot dat moment niet fluiten in onze hoogste voetbalklasse. Serge Gumienny (46) - ook in juli niet geslaagd - gaf eerder deze week al aan te stoppen als scheids.