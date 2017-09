Waarom Dendoncker transfer moeilijk uit zijn hoofd kon zetten: 's nachts tevergeefs gewacht op telefoon uit Monaco

Voor de cruciale match tegen Lokeren kan Anderlecht weer rekenen op een gefocuste Leander Dendoncker (22). De transferbeslommeringen speelden hem de afgelopen weken parten, maar hoe zou jij reageren als Monaco echt speelt met het idee om van jou de duurste transfer ooit te maken uit België? Een reconstructie van een woelige zomer.

Dank u, Roberto Martinez. In Griekenland vorige zondag laat onze bondscoach Leander Dendoncker vijf minuten invallen in dé cruciale WK-kwalificatiematch. Het is 1-2 en Dendoncker vervangt Fellaini. ...