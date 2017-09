Wielerploeg van Sep Vanmarcke op de valreep dan toch gered

De toekomst van Cannondale-Drapac, de ploeg van onze landgenoten Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck, lijkt na héél wat financiële problemen toch verzekerd. Teambaas Jonathan Vaughters heeft zijn renners een e-mail gestuurd waarin staat dat het team ook in 2018 verder zal gaan.

Eind augustus zag de toekomst van Cannondale-Drapac er nochtans beroerd uit. De Amerikaanse wielerploeg liet toen aan zijn renners en medewerkers weten dat het de financiële toekomst van de ploeg voor volgend seizoen niet kon garanderen. Reden was het afhaken van een sponsor die de ploeg had vastgelegd voor volgend seizoen. Daardoor ontstond een gat van 7 miljoen dollar in het budget voor 2018.

I just had one of the happiest moments of my life!!! More news to come. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) 7 september 2017

Jonathan Vaughters? moest dus in allerijl op zoek naar vers geld. Dat lijkt hij nu ook gevonden te hebben. “Ik had net één van de gelukkigste momenten van mijn leven!!! Meer nieuws volgt”, was zijn niet mis te verstane boodschap op Twitter donderdagavond. Ondertussen kregen de renners van Cannondale-Drapac een e-mail met de melding dat hun contract voor 2018 en hun toekomst bij de ploeg gewaarborgd is. Wie de nieuwe geldschieter is, is momenteel nog niet bekend. Allicht wordt dat vrijdag gecommuniceerd.

Naast Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck rijden onder meer Rigoberto Uran (tweede in de Tour), Taylor Phinney, Pierre Rolland, Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle voor Cannondale-Drapac.