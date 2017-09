Ook Belgische clubs overwegen vroegere transferdeadline

Gedaan met transfergekte tot eind augustus. De Premier League heeft de knoop doorgehakt: volgend seizoen kunnen er na de start van de competitie geen inkomende transfers meer worden gedaan. Ook Duitsland zou volgen. En België? De Pro League plaatste het op zijn agenda en bespreekt het binnenkort.

Zinho Gano scoorde twee keer tegen KV Oostende, maar een week later droeg hij zelf de aanval van KVO. Of Leander Dendoncker die niet speelt bij Anderlecht wegens transfermuizenissen. Het zijn maar twee van de onuitputtelijke stroom aan voorbeelden hoe transfers in volle competitie voor onzinnige, zelfs oneerlijke situaties zorgen.

In de Engelse Premier League, het epicentrum van het halfjaarlijkse versjacheren van voetballers, hebben clubs nu hun verantwoordelijkheid genomen. Gisteren besliste de Premier League dat er geen inkomende transfers meer mogelijk zijn na de start van de competitie. De zomerdeadline komt in 2018 op donderdag 9 augustus te liggen, om 18 uur. Voor de lagere reeksen blijft alles bij het oude.

De vraag is of de andere kapitaalkrachtige competities volgen. En België? Nieuw is dat de raad van bestuur van de Pro League het op de agenda plaatste. Op 18 september wordt het vervroegen van de zomerdeadline besproken. Waarschijnlijk komt het debat later ook op de agenda van de algemene vergadering van de Pro League, op 3 oktober. “Wij moeten dit grondig bespreken”, zegt CEO Pierre François. “En uitkijken wat andere landen doen. Naar ik hoor zijn de Duitsers van plan het voorbeeld van de Premier League te volgen.”

François geeft aan dat een vervroeging van de deadline niet alle problemen oplost. “Er zijn pro’s en contra’s. Nu al zie je dat landen als Israël en Turkije een andere deadline hebben. Als landen niet dezelfde datum hanteren, heeft dat gevolgen. Stel nu dat de deadline nu al op 9 augustus lag. Wat als Club Brugge zich met José Izquierdo voor de Champions League wilde plaatsen. Een probleem. Club werd uitgeschakeld in de voorronde. Maar op dat moment kon het die uitschakeling financieel niet meer compenseren met een verkoop van Izquierdo. Engeland zou al gesloten zijn geweest. Voor ons lijkt vooral belangrijk dat iedereen hetzelfde doet.”

UEFA

Een logische houding. Belgische clubs teren op uitgaande transfers die de kas spijzen én inkomende koopjes. Ze zijn dus sterk afhankelijk van wanneer andere markten sluiten. Bovendien begint onze competitie niet op hetzelfde ogenblik als de Engelse. De Jupiler Pro League start al eind juli. De deadline nog vroeger leggen dan Engeland – voor onze competitiestart dus – lijkt geen optie. Belgische clubs moeten ook tijd krijgen om vervangers te zoeken voor spelers die door het grote geld worden weggelokt.

Al bestaat de kans dat het ook boven het hoofd van de Pro league wordt beslist. UEFA-president Aleksander Ceferin steunt een vroegere deadline en overweegt om het in heel Europa in te voeren.