CLUBNIEUWS. Weiler mikt op schokeffect en zet topspelers vanavond in tribune, Kosanovic naar Turkije

Anderlecht heeft geen excuses meer ­tegen Lokeren. Na de gemiste start met 5 op 15 kan René Weiler zich geen puntenverlies meer permitteren of het is echt crisis. De coach kiest voor een schokeffect: toptransfer Sven Kums zit niet in de selectie, net als Kara.

ANDERLECHT. Geen Kums en Kara in selectie

René Weiler kijkt niet naar namen. Om een nieuwe dynamiek in zijn zoekende groep te krijgen, schuift hij zelfs toppers (even) aan de kant. Tegen Gent twee weken geleden passeerde hij al Dendoncker wegens transferperikelen, maar nu die terug is, laat hij zowaar Sven Kums in de tribune.

Het ziet er niet naar uit dat Weiler vandaag nog van gedacht verandert. Mogelijk gunt hij Kums rust met het oog op de CL-match dinsdag tegen Bayern, maar dat de voetbalvisie van de middenvelder en die van de coach botsen, is een publiek geheim. Weilers countervoetbal is niets voor Kums.

Achteraan ontbreekt trouwens ook Kara Mbodj en zal wellicht Deschacht (of Josué) spelen. Kara dankt zijn verwijdering wel aan zichzelf, want gisteren was hij nog niet terug van interlands met ­Senegal terwijl hij er wel had moeten zijn.

In doel is het plan dat Boeckx speelt tegen Lokeren en Sels op Bayern, terwijl Teo vooraan dan toch de voorkeur lijkt te krijgen op Harbaoui en Beric. Een mens kan misschien niet alles veranderen, want Najar start mits groen licht van de medische staf ook, met Bruno voor hem. Dan moet er nog een grotere naam in de tribune plaatsnemen.

Sowieso kunnen Weilers keuzes maar beter goed uitdraaien, want de spanning stijgt op RSCA. In 1998 begon Arie Haan ook met 5 op 18 en dat kostte hem in september zijn job. Nu scoorde Anderlecht maar 3 keer in 5 duels.

STANDARD. Edmilson minstens maand out, Kosanovic naar Turkije

De maagproblemen van Junior Edmilson (23, foto) blijken erger dan gedacht. De Belgische Braziliaan werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis van Luik en moet daar zeker tot begin volgende week blijven. Bijkomende tests moeten uitwijzen wat hij precies heeft. Pas wanneer dat duidelijk is, mag de ex-Kanarie huiswaarts. Standard moet er rekening mee houden dat het zijn winger minstens een maand moet missen. De afwezigheid van Edmilson komt bijzonder ongelegen voor trainer Sa Pinto, die door het laattijdige vertrek van Legear, Dossevi en Raman al dun zat in de flankaanvallers.

Kosanovic naar Turkije



Milos Kosanovic (27) staat dan weer op het punt het Göztepe Izmir te vervoegen. De Servische verdediger reisde gisteren af naar Turkije voor zijn medische tests. Als hij slaagt, wordt de transfer vandaag afgerond. Eerder kwam Kosanovic er persoonlijk niet uit met AEK Athene.

ANTWERP. Dan toch geen Vargas

De kans dat Ronald Vargas nog voor Antwerp tekent, is klein. De Venezolaan kon al meer dan een week niet trainen door fysieke hinder. Inmiddels haalde Antwerp al Nuñez voor zijn positie.

KORTRIJK. Lepoint out tot winterstop

KV Kortrijk kreeg slecht nieuws over Christophe Lepoint. In eerste instantie zag het eruit alsof hij maximaal acht weken zou moeten revalideren na een operatie aan de enkel, maar coach Anastasiou kreeg het bericht dat hij tot de winterbreak geen beroep kan doen op de middenvelder. “De ligamenten in zijn enkel waren gescheurd. Na zijn operatie van dinsdag moet hij nu vooral rusten en stilzitten.” Ook Kage is opnieuw out met last aan de buikspieren. Attal brak zijn oogkas.

KV OOSTENDE. Jali en Banda trainen vanaf vrijdag



Alleen Jali en Banda waren nog niet terug na hun interlandverplichtingen. Rezaeian landde pas donderdagochtend en trainde ook nog niet mee. Tomasevic (hiel) bleef binnen voor verzorging. Bossaerts sukkelt met een enkelblessure. Siani werkte na een vermoeiende vlucht niet de volledige training af. Een tachtigtal leerlingen van de sportafdeling van het Atlas Atheneum Gistel woonden de ochtendtraining bij. Dit bezoek maakte deel uit van het Back-To-School project van de communitywerking.

KV MECHELEN. Filipovic onzeker voor Oostende

KV Mechelen dreigt zondag breker Zeljko Filipovic te moeten missen. De Sloveen haakte op training af met last aan de adductoren. Ook El Messaoudi (quadriceps) en Van Cleemput (enkel) zijn nog niet speelklaar. Verder ontbreken ook Kolovos (knie) en Jubitana (knie).