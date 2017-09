Belgische topman Delhaize opzij geschoven

Delhaize krijgt een nieuwe ceo: Xavier Piesvaux. Hij vervangt Denis Knoops. Dat heeft de supermarktgroep vrijdag bekendgemaakt.

Het is geen verrassing dat supermarktgroep Ahold Delhaize de topman van Delhaize België, Denis Knoops, opzij heeft geschoven. Het was al een tijdje duidelijk dat Ahold Delhaize genoeg had van de magere prestaties bij Delhaize België. Begin augustus bleek nog dat het marktaandeel en de winstgevendheid in België onder druk stonden. In de eigen winkels was zelfs sprake van omzetdalingen van om en bij 4 procent.

Zijn vervanger wordt Xavier Piesvaux, een directeur van Walmart Canada die vroeger nog voor een Roemeense retailer werkte.