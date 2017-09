Mehdi Bayat wil een feest maken van Waalse derby: “Die spandoeken van Standard? Dat is folklore”

Zondag staat er de nu al fel besproken Waalse derby op het programma. Standard Luik ontvangt dan de buren van Charleroi, maar staat al voor de wedstrijd met het mes op de keel. Met een 4 op 15 kende het een zwakke start, de fans zetten de spelers al op scherp met niet mis te verstane spandoeken in de stad. Charleroi-manager Mehdi Bayat is nog niet vergeten dat de derby van vorig seizoen op Mambourg helemaal ontspoorde, maar wil nu af van die negativiteit. “Het moet een feest worden.”

De wedstrijden tussen de Rouches en de Carolo’s zorgen steevast voor veel animo. Vorig seizoen liep het echter uit de hand. De match werd twee keer stilgelegd en uiteindelijk vroegtijdig afgeblazen. Beide ploegen bleven toen puntenloos achter. “Sinds enkele jaren gaat de Waalse derby steevast gepaard met negativiteit, zeker in verband met de supporters van beide ploegen”, erkent Bayat in de kranten van Sudpresse. “De Charleroi-directie hoopt dat dit zondag anders is en dat de wedstrijd in alle sereniteit kan plaatsvinden. We moeten beseffen dat het nog altijd maar over een simpele voetbalmatch gaat. We hebben ook maatregelen getroffen. De supporters moeten ook hun bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de club.”

Bayat feliciteert Mazzu, die alweer een sterk blok neerzette. Foto: BELGA

En dus hoopt de manager van de Zebra’s op een leuke voetbalavond. “De Waalse derby moet een voetbalfeest betekenen. We spreken namelijk over dé twee toonaangevende clubs uit Wallonië. Het is een uitgelezen kans voor het Waalse voetbal om zich te tonen, aangezien de Waalse teams al in de minderheid zijn in vergelijking met Vlaanderen. Heel België kijkt naar de match, we mogen geen mal figuur slaan. Ik heb onze spelers en staf dan ook gezegd dat ze zich moeten concentreren op hun spel. We moeten er niet meer van maken dan het is.”

Maar terwijl de Carolo’s uitstekend aan het seizoen zijn begonnen, stormt het alweer aan de boorden van de Maas. Standard wilde zich dit seizoen eindelijk herpakken na twee sombere jaren, maar met een magere 4 op 15 en een ploeg zonder vuur is de start alvast mislukt. Fans hingen daarom spandoeken op met duidelijke boodschappen. “Winnen of sterven”, klonk het onder meer. De Luikse fans willen zondag het vel van hun aartsrivaal. “De woorden op de affiches zijn misschien niet mooi, maar ik zie het als voetbalfolklore”, zegt Bayat daarover.

Op Standard werd er donderdag alvast een crisisvergadering gehouden. De fans maakten hun ongenoegen over de huidige gang van zaken duidelijk, het Luikse bestuur tekende samen met trainer Ricardo Sa Pinto en spelers Paul-José Mpoku en Sébastien Pocognoli present. De fans verwachten een antwoorde van de ploeg op het veld, maar liet wel verstaan dat ze 100% achter de spelers zullen staan zondag. “Sclessin zal bruisen.” Hopelijk loopt de emmer deze keer niet over...