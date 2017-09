Vis voedt je carrière: mogelijkheden voor hogere profielen in visverwerking

De Belgische visserijsector beleeft dan wel moeilijke tijden, toch liggen er bij visverwerkende bedrijven nog volop kansen voor uiteenlopende profielen. Hoe vis voeding geeft aan een carrière.

Dat is onder meer het geval bij Marine Harvest Pieters in Brugge, onderdeel van een wereldspeler in de visindustrie die aanwezig is in 24 landen met meer dan 10.000 werknemers. In België ligt de focus op de productie en commercialisering van een ruim assortiment visproducten.

5 S-werkgroep

Medewerkster Brigitte Despiegelaere (41) groeide op in een vissersfamilie. Het stond in de sterren geschreven dat ze ooit in de visverwerkende sector zou terechtkomen. Ze rondde de opleiding A2 autotechnieken af, was verkoopster in een bakkerij en een geschenkenwinkel en werkte korte tijd bij Familiehulp. Brigitte was ook zaakvoerster van een visgroothandel. Na een spontane sollicitatie ging ze zeven jaar geleden aan de slag bij Marine Harvest in Brugge als polyvalent medewerkster prepacked. “Mijn taak is vooral het inleggen van vis in schaaltjes. Vanuit een beroepsfierheid tracht ik mijn job perfect uit te voeren. Kwaliteitscontrole is daarbij cruciaal, wij zorgen voor de look & feel vooraleer de consument zijn vis koopt in de winkel.”

Brigitte is ook lid van de 5 S-werkgroep die vooral de efficiëntie binnen het bedrijf wil verhogen. Het team richt zich op kritieke onderdelen op de werkvloer bijvoorbeeld rond ergonomie of veiligheid. Indien mogelijk zoekt de werkgroep zelf naar oplossingen of anders volgt er overleg met het management. “Recent zorgden wij voor een flexibele instelling van de werktafels al naargelang de lengte van de medewerkers.”

Spil tussen sales en kwaliteit

Bio-ingenieur Wouter Van Thuyne (38) startte in 2015 bij Marine Harvest op interimbasis. Zijn taak bestond toen uit het opleiden van een productiemanager. In een eerdere job was hij als businessunitmanager aan de slag in een bedrijf dat eiwitten valoriseert uit dierlijke afvalproducten. Intussen is Wouter operations manager van de site in Brugge. “Ik ben de spil tussen sales en kwaliteit en medeverantwoordelijk voor alle operationele departementen zoals productie, logistiek en receptie van de vis. Ook de planning van grondstoffen, machines en inzetbaarheid van medewerkers valt onder mijn takenpakket.”

Wouter zit in de ondernemingsraad en maakt deel uit van het management. Zijn knowhow wordt aangewend bij strategische investeringen. Vanuit zijn functie is hij ook betrokken bij innovaties. De eisen van de retail en consumenten dwingen de onderneming regelmatig tot vernieuwingen in het productieproces. “Soms gaat het over ogenschijnlijk kleine ingrepen die toch een forse impact hebben op het productieproces. Zo wordt sinds kort de plastic verpakking van de visschaaltjes voorzien van een ‘lipje’. Voor een buitenstaander lijkt dit een eenvoudige toevoeging maar voor ons ging er een half jaar denkwerk en studie aan vooraf.”

Over de eigen muren heen kijken

Wouter is heel enthousiast over de opleidingsmogelijkheden, momenteel volgt hij een MBA. Het bedrijf stimuleert werknemers om ‘over de eigen muren’ heen te kijken en nieuwe ideeën op te doen in andere vestigingen. Door hun taalvaardigheid zijn de Belgische werknemers zeer gegeerd in de buitenlandse bedrijven van de groep. “Voor hoger opgeleiden is Marine Harvest een boeiende werkplek met elke dag nieuwe uitdagingen. Naast een drietal bio-ingenieurs en ingenieurs zijn hier ook diverse bachelors aan de slag. Vaak hebben ze eerst in een andere sector gewerkt. Voorkennis is niet het belangrijkste criterium, gezond verstand primeert.”

Ook in vis is menselijk kapitaal cruciaal

De visverwerkende industrie in West-Vlaanderen is goed voor circa 1.000 arbeidsplaatsen. Met 330 medewerkers, verdeeld over twee vestigingen, is Marine Harvest Pieters een van de grootste werkgevers in de regio Brugge.

Het beleid van Marine Harvest Pieters besteedt veel aandacht aan HR en aan de salarispolitiek in het bijzonder. “De lonen van de arbeiders liggen bij ons een stuk hoger dan de barema’s uit de sector. Onder meer op die manier trachten wij nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers te behouden”, vertelt Bart Lannoo, HR-businesspartner bij Marine Harvest.

