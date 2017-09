Club Brugge trekt zonder Jelle Vossen naar Moeskroen

Eén grote verrassing in de selectie van Club Brugge vrijdag, voor de trip naar Moeskroen van aanstaande zondag. Ivan Leko nam aanvaller Jelle Vossen niet op in zijn selectie. Op de persconferentie vrijdagmiddag liet de Kroatische coach verstaan dat de spits licht geblesseerd is aan de knie. Hij zou volgende week opnieuw kunnen aansluiten.