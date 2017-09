Bureau voor Rampenbestrijding: “Irma zal genadeloos toeslaan en een deel van de VS verwoesten”

Orkanen Harvey en Irma hebben de voorbije dagen een enorme ravage aangericht in de VS. En Brock Long, het hoofd van het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding, zegt dat het nog lang niet gedaan is. Integendeel. “Orkaan Irma zal een deel van de VS verwoesten”, zegt hij. De gouverneur van Florida roept de inwoners op om hun huis te verlaten en veiliger oorden op te zoeken.

Orkaan Irma heeft de voorbije dagen een enorme ravage aangericht op meerdere eilanden in het Caraïbisch gebied. Onder meer Barbuda, Antigua, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Bartholomeus en Sint-Maarten werden grotendeels verwoest door de storm.

Vloedgolven, overstromingen, uit de grond getrokken bomen, uitvallende elektriciteit, omver gewaaide auto’s en beschadigde huizen: zelden zagen de inwoners van de eilanden zoveel ellende.

Op naar de VS

De orkaan zet nu koers richting de VS. Vermoedelijk in Florida of een andere van de zuidoostelijke staten zal de orkaan aan land gaan. Dat baart Brock Long, het hoofd van de Federaal Bureau voor Rampenbestrijding, grote zorgen.

“Orkaan Irma blijft een gevaar dat de VS ofwel in Florida of in andere zuidoostelijke staten zal verwoesten”, zegt hij bij Reuters.

Foto: AP

Rick Scott, de gouverneur van Florida, roept de inwoners op om het gebied te ontruimen voor orkaan Irma er toekomt. “Als je in evacuatiegebied bent, moet je weg. Je mag echt niet wachten”, aldus Scott in Amerikaanse media. “De orkaan komt eraan en het ziet ernaar uit dat hij recht door het midden van onze staat zal gaan.”

“Het is een enorme storm die alles kan verwoesten”, zei Scott. “Ik ben een vader en een grootvader, ik hou van mijn familie. Ik hoop dat elke vader en grootouder in de staat er goed over nadenkt hoe ze hun familie kunnen beschermen.”