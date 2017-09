Financiële meevaller voor Genk: “9 miljoen euro extra voor transfer van twee jaar geleden”

KRC Genk deed in het verleden een gouden zaak met Sergej Milinkovic-Savic. De Limburgers haalden de Servische middenvelder in de zomer van 2014 amper één miljoen euro, maar verkochten hem een jaar later al voor negen miljoen euro aan SS Lazio. Dat bedrag kan nu, twee jaar na datum, prompt verdubbeld worden.