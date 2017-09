‘Genietende voorbijganger’ heeft hartverwarmende boodschap voor West-Vlaamse woningeigenaar

Harelbeke - Het ‘geveltuintje’ is al jaren de etalage van de rijwoning van Steven Dewyn in Harelbeke. Iedere week is hij uren in de weer om ervoor te zorgen dat alles er piekfijn bijligt en -staat. Maar dat de voorbijgangers zo genieten van zijn woning, dat had Steven nooit kunnen vermoeden. Tot hij deze week een briefje in zijn brievenbus vond.

“Ik besef dat dit raar is, maar ik wou het toch even laten weten dat ik er elke dag blij van word als ik langs je huis rij.” Zo begint de brief, op vrolijk roze briefpapier, die Steven (de ‘creatieve bewoner van het pand’ volgens de briefomslag) afgelopen dinsdag in zijn brievenbus vond.

Zijn geveltuin zoals hij het zelf noemt in het West-Vlaamse Harelbeke is dan ook een pareltje. Fris groen, kleurrijk, bijzonder netjes en verzorgd en er lijkt geen enkele bloempot niet op zijn plek te staan. “Ik ben er ook wel trots op”, zegt Steven. “Het is begonnen met een bankje en een bos bloemen en nu verander ik de planten en bloemen al naargelang de seizoenen. Ook met de feestdagen doe ik iets bijzonders. Ik steek er veel tijd en ook wel wat geld in, maar ik ben tevreden met het resultaat.”

En dat vindt blijkbaar ook de anonieme briefschrijfster. “Het ziet er zo mooi, gezellig, kleurrijk en verzorgd uit. De bloemen zijn gewoonweg prachtig”, gaat de brief verder. Afsluiten doet ze briefschrijfster met een welgemeend dankwoord. “Dank je wel voor de mooie ‘troittoir decor’, een genietende passante.”

Steven was zo gecharmeerd door de brief dat hij hem prompt op de lokale pagina ‘Je bent van Oarelbeke als ...’ op Facebook publiceerde. “Omdat het niet altijd fretten (muggenziften, nvdr.) en zagen moet zijn. Dikke merci aan de briefschrijver”, schreef Steven erbij. Zelf heeft de West-Vlaming geen idee wie de brief stuurde, maar het compliment doet hem wel enorm deugd. “Ik word geregeld aangesproken over mijn geveltuintje, maar deze brief vind ik wel echt bijzonder.”

OPROEP. Ben of ken je de briefschrijver? Stuur dan een mail naar harelbeke@nieuwsblad.be