Radja Nainggolan: “Ik zal niet de eerste stap zetten naar Martinez”

Radja Nainggolan zal niet de eerste stap zetten om bondscoach Martinez te contacteren na zijn niet-selectie voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Dat heeft de middenvelder van AS Roma vertelt aan VTM.

“Ik ga zeker niet diegene zijn die eerst zal spreken”, zegt Nainggolan. Zijn niet-selectie voor de WK-kwalificatie-interlands tegen Gibraltar en Griekenland van vorige week is duidelijk aangekomen. Hij is niet van plan om als eerste naar de bondscoach te stappen om tot een verzoening te komen. Op de vraag of Martinez dan zelf de eerste stap zou zetten, antwoordt Nainggolan twijfelachtig. “Ik weet niet wat hij zou doen.”

Dat wil echter niet zeggen dat Nainggolan het WK in Rusland uit zijn hoofd heeft gezet. “Ik zit goed in de groep. Ik ben er nog steeds op gefocust, ik wil er absoluut bij zijn. Dat mijn collega’s bij de Rode Duivels mij openlijk steunden doet me enorm deugd. Dat doet me inzien dat ik geen probleem vorm”, aldus Nainggolan in een gesprek met analist Gilles De Bilde in Rome, dat komende zondag in Stadion op VTM wordt uitgezonden.

Bondscoach Martinez was woensdag te gast in Van Gils en Gasten” op één. Daarin kwam de Spanjaard ook nog even terug op de niet-selectie van Nainggolan. “Dat is mijn job, ik ben geen bondscoach geworden om gemakkelijke en populaire beslissingen te nemen. Ik moet een gropep creëren die het beste is om te presteren. Het is niet persoonlijks, maar er is competitie nodig in de groep en spelers moeten tonen wat ze kunnen. Ze moeten mij en de staf impressioneren. Op en naast het veld.”