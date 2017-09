Lierse-voorzitter Samy: “Supporters, stop met protesteren: ik vertrek”

Maged Samy zal Lierse verkopen en verlaat de club. Dat heeft de flamboyante Egyptische eigenaar vrijdagnamiddag aangekondigd in een emotionele boodschap op Facebook. Samy is sinds 2008 voorzitter/eigenaar van Lierse, maar leefde al een tijdje in onmin met de supporters.

“Ik weet dat sommige supporters morgen actie gaan voeren om mij te vragen om te vertrekken, met alle respect voor degenen die niet willen dat ik vertrek, ik heb besloten te vertrekken”, zo begint Lierse-voorzitter Samy een open brief op Facebook gericht aan de fans.

“Er zijn een aantal geïnteresseerde kopers die serieus aan het kijken zijn om de club te kopen. Als zij morgen jullie acties zien, zou dat ze kunnen weerhouden van het overnemen van de club omdat ze bang zijn zo’n zelfde behandeling mee te maken. Acties voeren tegen de eigenaar zal ze doen laten vertrekken en dat is het tegenovergestelde van wat jullie wensen. Het is dus verstandig om geen acties te voeren als jullie echt snel van me afwillen... Laat ze alsjeblieft zien dat jullie van jullie team en club houden en dat jullie ze steunen. Alsjeblieft doe het niet als jullie echt een einde willen maken aan mijn aanwezigheid”, roept Samy op. Waarna hij zijn brief afsluit met een liefdesverklaring aan de club.

“Ik hou van Lierse en geef om Lierse en wil het beste voor iedereen. Ik zal altijd een yellow black supporter blijven voor de rest van mijn leven...kijk naar mijn club-(Wadi Degla FC en Ergotelis FC) kleuren en jullie zullen het begrijpen...”

Samy al langer op ramkoers met fans

Het was al langer geweten dat de Egyptische eigenaar Maged Samy van de club af wou. Gesprekken over een overname waren al een tijdje lopende. Intussen stond de geldkraan dicht en stelde Samy het verkopen van spelers boven de sportieve ambities.

Nadat Samy eind vorig seizoen al Eric Van Meir - die als trainer de club van degradatie naar het amateurvoetbal behoedde en vorig seizoen het hoogst aantal punten pakte in de Proximus League - had ontslagen, had hij deze week ook manager Roel Rymen op non-actief gezet. De Lierse-fans waren het zat en waren van plan om zaterdag tegen Westerlo actie te voeren.