Katje gestorven nadat ze verkracht werd door man: “Nu moeten we reageren!”

Het leven van een kat uit het Waalse Jumet is een triest verhaal. Toevallige passanten vonden het dier eind augustus met een bebloed achterwerk in de straten, verkracht door een mens. Puce stierf even later aan zijn verwondingen bij de dierenarts. Nu inspireert zijn verschrikkelijke dood mensen om het heft in handen te nemen en hun ongenoegen te uiten.