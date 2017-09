Sierteeltfederatie slaat alarm over de buxusmot: nu bestrijden of ze vreten in het voorjaar opnieuw planten kaal

Brussel - De beroepsvereniging van de siertelers en groenvoorzieners in Vlaanderen roept op om de buxusmot nu “doelgericht en gezamenlijk aan te pakken”. Zo niet zullen de rupsen zich inspinnen en in winterrust gaan om volgend voorjaar weer actief te worden en aan de planten te vreten, waarschuwt AVBS.

De rupsen van de buxusmot zijn weer gesignaleerd en zullen zich gedurende enkele weken voeden met buxusbladeren, weet het Algemeen Verbond van Siertelers. “Voorkom dus nu schade op de buxus in het voorjaar en help de cyclus te doorbreken. Nu behandelen is heel belangrijk”, benadrukt AVBS vrijdag in een persmededeling.

Sinds kort wordt de buxus geteisterd door de buxusmot. Om de plant te beschermen tegen deze plaag is het belangrijk dat iedereen op het juiste moment ingrijpt. Tot de overwintering start, kunnen de bladvretende rupsen bestreden worden, met biologische of chemische producten die in de handel verkrijgbaar zijn.

De buxusmot is vanuit Azië geïntroduceerd en de rups heeft in Europa onvoldoende natuurlijke vijanden. “Al beginnen kippen en vogels deze rupsen ook stilletjes aan te lusten”, merkt AVBS op.

De rups van de buxusmot is op dit ogenblik te herkennen een zijn zwarte kop en felgroene lichaam, dat volgroeid tot 4 centimeter lang is en een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen heeft, preciseert de beroepsvereniging. Vraatschade van deze rups is te herkennen aan bruinverkleuring, bladskeletten, dode blaadjes en kale takjes.

In de handel zijn producten te koop om uw buxusplanten te behandelen.