Dat het snel gaat met de bouw van de nieuwe hoofdtribune op de Bosuil, toont Antwerp in een nieuw filmpje. Eind juni werd gestart met de sloop van de legendarische Tribune 1 en meer dan acht weken later staat er al een stevig bouwwerk van 114 meter lang, 50 meter breed en maar liefst 35 meter hoog. De 18 loges en 5.600 zitjes moeten deze maand al beschikbaar zijn, maar een exacte timing heeft de Great Old nog niet vrijgegeven.