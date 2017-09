Meisje (13) in elkaar geslagen in Sint-Niklaas, omstaanders maken filmpje

Sint-Niklaas -

In Sint-Niklaas is donderdagavond in de stationsbuurt een meisje van 13 in mekaar geslagen door een groepje jongeren. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar is zwaar onder de indruk. En ook nu is er een filmpje van de vechtpartij gemaakt, dat circuleert op de sociale media. Voor het meisje en haar familie is dat erg confronterend. Ze dient samen met haar moeder klacht in bij de politie.