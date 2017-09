Vrouw houdt 130 katten in studio van 25 m²

In Parijs heeft de politie maar liefst 130 katten aangetroffen in een piepklein appartement. De woning was bezaaid met afval, uitwerpselen en kadavers. De bewoonster is gearresteerd.

Een bewoner van de Parijse wijk Montparnasse alarmeerde de politie toen hij zag hoe een vrouw meerdere kittens uit het raam gooide van een appartement op de derde verdieping. Toen agenten zondag de woning binnenkwamen wisten ze niet wat ze zagen: in totaal 130 katten in een zeer vervuild studiootje van 25 m². De woning lag vol met afval, etensresten, uitwerpselen en kadavers van katten. Een groot deel van de dieren die nog in leven waren, was ondervoed.

Ces 130 chats ont été retrouvés dans un appartement dans le quartier Montparnasse pic.twitter.com/dEkQozg9Yu — BFMTV (@BFMTV) 8 september 2017

De bewoonster van de flat, een 60-jarige vrouw, liep op blote voeten en lompen, schrijft Le Parisien. Ze werd gearresteerd en maandag door een psychiater onderzocht. Buren zeiden dat haar huishouden voor heel wat problemen zorgde in het gebouw, zoals stankoverlast. “U kunt zich wel wat bij de geur voorstellen”, aldus een buurman.

Vier dagen om katten te vangen

Het duurde vier dagen om alle katten te vangen. De dieren verstopten zich onder meer onder kasten en konden ontsnappen door gaten in het plafond. Een lokale stichting heeft de katten opgevangen. Enkelen moesten worden ingeslapen.