Mignolet na woelige periode opnieuw nummer 1 van Liverpool: “Zoiets maakt je sterker”

Twee weken geleden verraste Jürgen Klopp bij Liverpool door plots Simon Mignolet uit de selectie te laten voor de topper tegen Arsenal. “Hij heeft nood aan rust na een drukke periode”, verklaarde Klopp toen. Het seizoen was pas enkele weken oud en dus werd er gevreesd dat de Duitser onze landgenoot definitief uit doel zou halen. Maar Klopp stelde vrijdag iedereen gerust: Mignolet staat zaterdag tegen Manchester City weer onder de lat. Mignolet zelf reageert onverstoord: “Zoiets maakt je sterker.”

“Ik hoorde pas op de training de dag voor de wedstrijd tegen Arsenal dat ik niet in doel zou staan”, vertelt Mignolet. “Tot dan was er nooit iets over gezegd.”

“Als professionele voetballer wil je elke wedstrijd spelen. Maar die beslissingen worden voor jou gemaakt door de man die er verantwoordelijk voor is. En dat is de baas. Het was echter geen straf voor slechte prestaties of iets dergelijks.”

Ook vorig jaar zette Klopp al een tijdje Mignolet op de bank maar onze landgenoot knokte zich terug in het team. “Zoiets maakt je sterker”, merkt hij op. “Ik ben vijf jaar in Liverpool en er was altijd één ding dat terugkwam: dat ik erin slaagde om terug te vechten en sterker terug kwam dan voordien. Op een bepaalde manier is dat iets waar ik trots op ben: van iets negatief iets positief maken. En dat is niet altijd makkelijk. Ik laat mijn hoofd nooit hangen. Wat achter je ligt, is achter jou en er is maar één weg. Ga vooruit. Probeer de dingen te veranderen die je kunt veranderen.”

Mignolet is de kritiek ondertussen al gewoon: “Het maakt deel uit van een voetballer zijn, zeker een keeper. Dat komt door het feit dat elk doelpunt voorbij jou gaat, jij bent de laatste man die de bal kan stoppen. Je moet brede schouders hebben.”