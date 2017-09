Schoenaerts erg blij na première ‘Le Fidèle’ op Filmfestival Venetië: “Mijn broeders en ik gaan de stad afbreken”

Op vrijdagavond ging ‘Le Fidèle’ in première op het 74ste filmfestival in Venetië. Matthias Schoenaerts, die de hoofdrol op zich neemt in deze nieuwe film van Michaël Roskam, stal de show als internationale superster.

Matthias Schoenaerts zelf is heel erg blij met de film. “Mensen moeten geen Rundskop 2.0 verwachten (de vorige samenwerking van Roskam en Schoenaerts nvdr), ze moeten klaar zijn voor een nieuwe filmervaring”, zegt hij. “Ik ben heel blij dat we die film nu met iedereen kunnen delen op het filmfestival. Voor mij is een festival een festiviteit, ik ben hier om plezier te maken. Ik heb dan ook al mijn broeders uitgenodigd en we gaan Venetië op één nacht helemaal afbreken, zo simpel is het”, aldus Schoenaerts.

Als we filmreporter van de vrt Ward Verrijcken mogen geloven, is het filmfestival van dit jaar een erg sterke editie. “Ik heb veel goeie Amerikaanse films gezien en dat komt omdat heel wat Amerikaanse studio’s hier hun Oscar-kandidaten lanceren. Dat betekent dat er dus ook veel supersterren aanwezig zijn zoals George Clooney, Matt Damon,... Maar we mogen ook niet vergeten dat ‘Cargo’, de nieuwe film van Gilles Coulier die we kennen van onder andere Bevergem, vandaag ook in première ging in Oostende. Die film kunnen we vanaf volgende week in de Belgische filmzalen bekijken.”