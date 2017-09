Weiler onomwonden na drastische beslissing: “Ik was niet tevreden over Kums”

RSC Anderlecht en Sporting Lokeren openen om 20u30 de zesde speeldag van de Jupiler Pro League. Voor de Brusselaars de ideale gelegenheid om na een mislukte start (5 op 15!) aan de wederopbloei te beginnen. René Weiler nam een drastische maatregel: toptransfer Sven Kums zette hij zelfs in de tribune.

Er werd geopperd dat Kums eventueel gespaard werd voor het Champions League-treffen van dinsdag tegen Bayern München. Maar dat was niet wat Weiler verklaarde voor de wedstrijd tegen Lokeren.

“Kums is niet in vorm”, verklaarde de geplaagde coach onomwonden vlak voor de aftrap. “Hij heeft nog niet getoond wat iedereen van hem verwachtte en daarom nam ik deze beslissing. Maar misschien verandert dat volgende week opnieuw.”

Kums werd echter niet altijd op zijn beste positie uitgespeeld. “Er zijn meerdere redenen”, ontwek Weiler die lastige vraag. “Hij heeft kwaliteiten maar ik was gewoon niet tevreden over hem. En ik moet zo objectief mogelijk de opstelling maken. Ik kijk hoe de spelers trainen en zich gedragen en ik was niet tevreden over Kums. Volgende keer kan hij er echter opnieuw weer bij zijn. Zoals iedereen. Ik probeer gewoon altijd de beste elf en de beste 18 te selecteren.

Tegen Lokeren keerden ook Boeckx, Deschacht en Najar terug in de basis. Beric, Sa en Kara zaten net als Kums niet in de kern, Sels startte op de bank.

Opstelling Anderlecht: Boeckx; Najar, Spajic, Deschacht, Obradovic; Dendoncker, Trebel, Bruno, Hanni; Onyekuru, Teodorczyk