Vorig jaar de succescoach, nu hopeloos laatste in de Jupiler Pro league. Wij spraken met trainer Yves Vanderhaeghe: “We liggen acht jaar voor op schema”

Hij zucht: “El Ghanassy zegt dat ik niet eerlijk ben? Ik weet van wie het komt.” Hij bedenkt: “Ik zou het wel eens willen, dat iedereen eens voluit zijn gedacht zegt.” Hij duidt: “Lombaerts’ testen zijn nu wél goed.” Hij kokshalst: “Zo beu ben ik het, al dat babbelen.” Maar zich wegstoppen, dat doet hij niet. Yves Vanderhaeghe, open en eerlijk als altijd, over de miserie van KV Oostende. En die is kleiner dan we allemaal denken, zegt hij.