Opvallend: Hein stopt met debriefing op het veld (op vraag van de spelers)

AA Gent begint met een magere 2 op 15 aan zijn tweede zware opdracht van een moordend vijfluik: het bezoek van Racing Genk. In zijn voorbije twee thuismatchen maakte AA Gent geen enkele goal. Opvallend beeld twee weken geleden na de topper tegen Anderlecht: trainer Hein Vanhaezebrouck sprak zijn spelers na de wedstrijd niet toe op het veld. Dat is een gevolg van het groepsgesprek waarin de spelers hun mening ventileerden tegenover de coach. Ze vonden het storend dat ze na nederlagen publiekelijk de levieten werden gelezen.

“Ik denk dat ik het voortaan minder ga doen”, bevestigde coach Hein Vanhaezebrouck. “We hebben met de groep afgesproken dat we een paar dingen anders gaan doen. Het gevolg is dat ze nu zelf een halve dag op de wedstrijd moeten kauwen, want na mijn mediaverplichtingen zijn de meeste spelers al weg. Het had zijn nut omdat je snel kon anticiperen, maar als het moeilijk gaat, is het niet altijd evident dat iedereen geconfronteerd wordt met sommige zaken. Vooral niet als het publiek gebeurt. Het was nochtans niet als berisping bedoeld. Ik ben de eerste om iedereen met de voeten op de grond te plaatsen als het goed gaat, maar ik besef dat als het minder gaat, je het positieve extra moet benadrukken. Dat wil niet zeggen dat ik niet zal blijven ­pushen, dat is net een van onze sterktes.”