Weiler verdedigt keuzes: “Geen Kums? Spelers zijn dik genoeg betaald om zich te bewijzen op training”

Ja, Anderlecht moet dinsdag bidden dat Bayern-spits Lewandowski niet wakker is, maar de nipte 3-2-zege tegen Lokeren vermeed wel de crisis in België. René Weiler speelde hoog spel door toptransfers als Kums, Beric op de tribune en Sels op bank te zetten, maar het nekte hem niet. Achteraf verdedigde Weiler fel zijn keuzes. Kums moet alleszins vrezen dat hij ook tegen Bayern zal moeten toekijken.

Een Anderlecht-speler vorige week: “De coach begrijpen? Doe geen moeite. Wij begrijpen hem ook niet.” Het schokeffect dat Weiler voor ogen had met de niet-selectie van Kums miste zijn doel, maar Teo hield zijn coach overeind. “Ach, elke coach neemt risico’s”, stelde Weiler achteraf. “Het is mijn job om keuzes te maken. Soms keuzes die mensen niet begrijpen en dan zeggen jullie:. Of:Maar zo zie ik het niet. Ik denk dat ik eerlijk en objectief ben. Op het moment dat ik de keuzes maak, zijn het voor mij altijd goeie keuzes.”

Kums op tribune

Het botert niet tussen Weiler en Kums. De middenvelder is een strateeg die geduldig wil opbouwen. Zeker in de tweede helft, toen Anderlecht pressingvoetbal speelde, had Kums er niet in gepast. Hij keek met lede ogen toe.

“Ik koos vandaag voor de beste 18 spelers”, aldus Weiler. “Kums toonde hier nog niet wat hij kan en wat iedereen van hem verwacht. Neen, er is geen probleem Kums. Kijk, in de media zijn er altijd spelers die meer worden beschermd en anderen die meer worden bekritiseerd. Dat kan ik niet veranderen, maar ik ben gewoon niet tevreden over Kums zijn prestaties. Hij heeft nochtans de kwaliteiten om in de ploeg te komen, maar hij zal het net als alle andere spelers moeten bewijzen op training. Daarvoor zijn de jongens dik genoeg betaald. Daarnaast kijk ik ook naar het gedrag en het samenspel met de ploegmaats. Dan hak ik knopen door. Of Kums bij de 18 zal zijn voor Bayern? Misschien verandert mijn idee voor de volgende selectie als hij alles geeft.”

Geen Sels, wel Boeckx

Opvallend: tegen Lokeren koos Weiler op Onyekuru na voor tien spelers met wie hij vorig jaar de titel pakte. Dus Boeckx in de goal en geen Sels. Boeckx ging niet vrijuit bij de 1-2, maar keepte voor de rest ijzersterk. “Frank had zijn verdienste van vorig jaar en deed het opnieuw goed. Anderlecht heeft opnieuw het geluk om over twee sterke keepers te beschikken. Ja, Sels begint dinsdag zeker tegen Bayern. Of ik weer zal kiezen voor een Belgische en een Europese keeper zoals vorig jaar? Dat kan, maar het is nog geen uitgemaakte zaak.”

Geen Kara, wel Deschacht

De verrassing was misschien wel Olivier Deschacht die in de ploeg kwam omdat Kara te laat terugkeerde uit Afrika. Mogelijk blijft de veteraan staan tegen Bayern. Niet alleen verdedigde hij sterk, hij duwde zijn team ook naar voren. Bovendien is Kara lichtgeblesseerd.

“Kara was niet disciplinair geschorst”, gaf Weiler mee. “Door zijn late terugkeer had hij geen ideale voorbereiding op deze match en hij sukkelt ook met de adductoren. Morgen (vandaag, nvdr.) nemen we een radiografie en zien we of Bayern in het gedrang komt. Daarnaast was ik tevreden over ­Deschacht. Het was ook mijn beslissing om hem hier nog een seizoen te houden, want met zijn ervaring is hij zeker nog van waarde. Hij loopt hier niet om ons aantal Belgen aan te dikken.”

Najar in de basis

Najar speelde zijn eerste match in vijf maanden en moest er meteen staan, want voor hem zwalpte Bruno. Na dik 60 minuten werd hij wel vervangen. “Eigenlijk wilde Najar niet spelen. Hij had maar één weekje voluit getraind en wilde geen risico’s nemen. Ik overtuigde hem om toch te beginnen, maar aan de rust gaf Andy aan dat hij het geen volledige match ging volhouden. Dat betekent niet dat hij onzeker is voor Bayern.”

Wel Teo/Harbaoui, geen Beric

Net zoals vorig jaar redde ­Teodorczyk het vel van Weiler. Vooral in de tweede helft met de zwoegende Harbaoui naast zich zagen we flitsen van de oude, ­beslissende Teo terug. In de eerste helft was de Pool nochtans niet veel waard.

“Teo toonde net als de hele ploeg de goeie mentaliteit en met Harbaoui naast hem hadden we veel présence in de box”, zegt Weiler. “Ik wist dat we nog zouden winnen als die 2-2 viel. Of ik met ­Beric niet nog een goalgetter heb? De nieuwkomers hebben hier één week getraind. Ik vond het aangewezen om Beric, net als verdediger Josué, eerst even te laten toekijken, om te zien hoe het spel is en wat het niveau is. Dan weten ze wat hen te wachten staat. Of we nu klaar zijn voor Bayern? Dat zullen we dinsdag zien, hè.”