CLUBNIEUWS. Goed nieuws over Foket na hartoperatie, komt Lombaerts dan toch in de ploeg bij Oostende?

Vandaag openen Moeskroen en Club Brugge de debatten in de Jupiler Pro League om 18u00. De Bruggelingen leden nog geen puntenverlies, maar mogen zich op Le Canonnier ongetwijfeld verwachten aan een moeilijke avond, mogelijk krijgen we de eerste speelminuten van aanwinst Clasie. Zondag hoopt AA Gent eindelijk op een eerste zege van het seizoen, thuis tegen Racing Genk. op het veld kan het uiteraard nog lang niet rekenen op Thomas Foket, al kreeg die wel goed nieuws na zijn hartoperatie. Bij Oostende komt Nicolas Lombaerts mogelijk in de ploeg en Junior Edmilson kampt met een maagbloeding. Uw (uitgebreide) portie clubnieuws van de dag:

Foket traint al af en toe met de groep



Bij AA Gent kon Hein Vanhaezebrouck gisteren voor het eerst weer Franko Andrija­sevic begroeten op training. De Kroatische aanvaller kampte de voorbije weken met verschillende blessures, maar zou nu stilaan weer fit zijn. Als hij ook vandaag zonder problemen kan meetrainen, lijkt hij weer in aanmerking te komen voor een selectie.

Thomas Foket revalideert nog steeds na zijn hartoperatie, maar de flankspeler kon al geregeld een deel van de groepstraining afwerken. Een wederoptreden is uiteraard nog niet voor meteen. Kenny Saief (pubalgie) en Thomas Matton (achillespees) konden de veldtraining al hervatten, maar missen ook nog de wedstrijd van morgen tegen Genk.

Renato Neto (knie), Brecht Dejaegere (hamstringblessure) en Samuel Kalu (dij) hebben nog wat meer tijd nodig om opnieuw helemaal fit te raken. Nicolas Raskin kon eerder deze week niet aantreden bij de beloften wegens een teenblessure, achter zijn naam staat dan ook nog een vraagteken.(ssg)



Vossen out, Clasie voor het eerst in selectie



Jelle Vossen moet Moeskroen aan zich laten voorbijgaan. De spits van Club Brugge heeft last aan de knie en raakt niet fit. Ook Poulain, Dennis, Mera en ­Hubert ontbreken door blessures.



Is er wél bij: nieuwkomer Jordy Clasie, al start hij zeker niet. “Jordy heeft nog wat ritme nodig en heeft fysiek nog wat werk, maar hij kan misschien al een kwartiertje spelen”, ­legde Leko uit. “Vooral mentaal is het belangrijk dat hij al bij de groep is.”

De Brugse coach kwam ook nog eens terug op het bankzittersstatuut van Refaelov, ontevreden na Athene en vorige week gelinkt aan een transfer naar zijn thuisland. “Hij is heel belangrijk voor Club, maar in dit 3-5-2-systeem is Hans ­Vanaken momenteel één van onze beste spelers. Je moet je elke dag ­bewijzen bij een topclub, maar Lior wordt nog erg belangrijk dit seizoen.”(jve)



Jali herneemt, Bossaerts en Tomasevic op de sukkel

Gisteren sloegen zowel Bossaerts als Tomasevic de training over bij Oostende. Het duo is twijfelachtig voor de verplaatsing naar Mechelen. Daardoor komt Nicolas Lombaerts mogelijk in de ploeg. Banda keerde terug van de nationale ploeg en trainde voor het eerst terug mee. Dat was ook het geval voor Rezaeian. Ook Jali was gisteren terug in België, maar hij herneemt pas vandaag. De Legrand Group Belgium/Bticino ­tekende een nieuw contract voor drie seizoenen als partner van de club. (jve)

Edmilson out met maagbloeding

Er is een diagnose voor Junior Edmilson. De ­23-jarige winger van Standard kampt met een maagbloeding. Als de resultaten blijven zoals ze nu zijn, mag hij maandag het ziekenhuis verlaten. Goreux is onzeker, Scholz kampt met een lichte blessure en start allicht niet.



De overgang van Milos Kosanovic naar Göztepe is afgerond. De Servische verdediger wordt voor een seizoen gehuurd met aankoopoptie. Zondag zullen er vanwege veiligheidsredenen geen tickets meer verkocht worden aan het stadion.Alle loketten blijven toe. Er reizen zo’n 1.300 bezoekende supporters af naar Sclessin. (bfa)

Bölöni: “Misschien aanvaller als rechtsachter?”

Antwerp speelt wellicht met zo goed als dezelfde ploeg die twee weken geleden ging winnen in Oostende. Enkel op de rechtsachter blijft het koffiedik kijken wie daar zal spelen nu Duplus is vertrokken. De linksvoetige Jelle Van Damme misschien? “Ik heb natuurlijk niet veel mogelijkheden”, zegt Bölöni. “Van Damme? Hij is een optie, net als Arslanagic. Maar Jelle kan ook centraal spelen. Met Batubinsika ga ik niet op rechts spelen, dat zeker niet. Misschien trek ik wel een aanvaller achteruit.”

(stdr)

Kans voor Benson bij Genk?

Door de schorsing van Buffel en de blessure van Trossard dient zich mogelijk bij Genk een nieuwe kans aan voor Benson op rechts. Ook Samatta als flankaanvaller is een optie. Jere Uronen ging gisteren weer voluit op training en is klaar voor de strijd in Gent. De Fin kende een moeilijke start door knieproblemen, die nog niet volledig achter de rug zijn. Stuivenberg gaf nog aan dat het herstel van Karelis weer voorspoedig verloopt, hij maakt zaterdag pas zijn selectie bekend. (mg)



Rolland in, Kagelmacher out bij Kortrijk

Yannis Anastasiou heeft Elohim Rolland opnieuw opgenomen in de selectie. De Franse middenvelder trainde sinds deze week opnieuw mee met de eerste ploeg. Hij verzeilde een tijdje in de B-kern door transfer­perikelen. De snelle selectie van Rolland zou wel eens te maken kunnen hebben met de afwezigheid van Lepoint. Het is afwachten of Rolland ook speelminuten zal krijgen in de derby. Opvallende afwezigen in de wedstrijdselectie zijn Gary Kagelmacher en Bryan Verboom. De ­Uruguyaanse aanwinst blesseerde zich gisteren op training en is al zeker dit weekend out. Ook ex-Essevees-speler Verboom is niet fit.(gco)

Bostyn of Leali in doel bij Zult Waregem?

Francky Dury heeft een vraagstuk op te lossen. Meer nog dan hoe hij de geschorste De Sart zal vervangen, is het zeer de vraag wie de coach bij Zulte Waregem onder de lat zal posteren. Bostyn liet zich in Charleroi opnieuw op een foutje betrappen. Na de Supercup behield Bostyn het vertrouwen van Dury. “Ik zou dat weer kunnen doen. Als hij er lessen uit trekt en verder groeit is dat goed. Ik kan ook Leali in doel zetten en hopen dat hij die kans grijpt. We hebben twee jongens met kwaliteiten. Het is een moeilijke keuze.” (jcs)

Myny twijfelachtig bij Waasland-Beveren

Flankaanvaller Olivier Myny is bij Waasland-Beveren twijfelachtig voor de wedstrijd van vanavond tegen Eupen. Vandaag wordt de knoop doorgehaktof hij al dan niet wedstrijdfit is. Nieuwkomers Tuur Dierckx, Isaac Thelin en Ryan Mmaee zitten meteen in de wedstrijdselectie. Wellicht kiest trainer Philippe ­Clement voor Thelin als diepe spits. “Mijn ploeg zal top moeten zijn om te winnen”, zegt Clement. “Geen 90 procent. Elke wedstrijd die ik van hen zag, waren ze baas tussen de twee strafschopgebieden. Met de nieuwkomers hoop ik dat we op het einde spelers kunnen brengen die voor een meerwaarde zorgen.” (whb)

Ganvoula kan meteen spelen bij KV Mechelen, Tomecak niet

Ganvoula kan meteen spelen bij Mechelen. Die andere late aanwinst, rechtsback Tomecak, is zoals aangekondigd nog niet speelgerechtigd. El Messaoudi, Van Cleemput en Jubitana zijn nog out. Leal traint al van vorige week vol met de groep, maar voor hem is het nog te vroeg. Hetzelfde voor Moris, die nog een weekje geduld moet hebben. Filipovic is wél speelklaar. Donderdag staakte hij de ­training, maar gisteren pikte hij weer aan. (dvd)

Nog geen Acolatse bij STVV

Jonas De Roeck kan nog geen beroep doen op Elton Acolatse (adductoren). Hij zal pas volgende week voluit met de groep meetrainen. Ook Cristian Ceballos en Babacar Gueye (beiden adductoren) blijven onbeschikbaar, net als Sergio Ayala (spierscheurtje). Allicht start Igor Vetokele in de basis. Jordan Botaka en Jonathan Legear liggen met mekaar in balans. Casper De Norre is weer fit. Yohan Boli en Alexis De Sart kwamen heelhuids terug van interlands. (gus)