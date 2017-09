Gevat terwijl hij op een bankje lag te slapen: Belgische moordenaar gevat in de VS

Simonon bij zijn arrestatie in Philadelphia. Foto: U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY/RR

Een Belg die verdacht wordt van de moord op een vrouw uit Verviers, is vrijdag opgepakt in Philadelphia. Ons land heeft intussen zijn uitlevering gevraagd.

Vincent Didler Jean-Marie Gilbert Simonon (32) werd vrijdagochtend gearresteerd terwijl hij op een bankje aan het slapen was. Hij had enkele uren voordien de nacht doorgebracht bij een studente die hem een slaapplaats had aangeboden via het platform Couchsurfing. Simonon zou bij zijn arrestatie geen verzet gepleegd hebben, klinkt het bij de politie.

“Vluchtelingen die gruwelijke misdaden plegen in hun thuisland moeten er niet op rekenen om in de Verengide STaten onderdak te vinden”, klink het bij Marlon V. Miller, een inspecteur bij Homeland Security Investigations - Philadelphia.

Simonon wordt in ons land gezocht als vermoedelijke moordenaar van zijn buurvouw Christiane Darimont. Haar lichaam werd op 18 augustus gevonden in haar woning in Verviers, ze was al enkele weken vermist. Haar lichaam was gewikkeld in dekens en plastiek zakken. Een autopsie wees uit dat de vrouw gestorven is aan de gevolgen van een schedelbreuk.

Samenwerking met België

Volgens de autoriteiten vloog Simonon op 11 augustus via Amsterdam en Dusseldorf naar New York. Daar reisde hij door naar de stad Philadelphia, waar hij op de website Couchsurfing onder een schuilnaam op zoek ging naar een slaapplaats. Hij verbleef er verschillende nachten bij drie verschillende mensen.

Nadat de politie van Philadelphia van ons land informatie had gekregen over Simonon, gingen ze actief op zoek naar de man. Ons land heeft alvast om zijn uitlevering gevraagd.

“Dankzij de nauwe samenwerking tussen de Verenigde Staten en België, zijn we erin geslaagd om de verdachte te arresteren. De man zal veilig teruggestuurd worden naar zijn land, waar hij ondervraagd zal worden”, klonk het vrijdag bij Bryan McPherson van de opsporingsbrigade. Waarom Simonon precies naar Philadelphia is gereis, is momenteel niet duidelijk.