Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Anderlecht pakte vrijdag wel zijn tweede overwinning van het seizoen. Frank Boeckx stond een eerste keer in de basis dit seizoen. De goedlachse doelman van paars-wit moest zich twee keer omdraaien, maar kon achteraf juichen. En daar had de goalie duidelijk honger van gekregen. Na de wedstrijd dook Boeckx nog op in de Gentse uitgaansbuurt, waar hij een frituur opzocht. En daar waren ze in de wolken met hun bekende gast.