Landgenoten houden hun hart vast voor orkaan Irma: “De stad is leeggelopen. Maar ik blijf hier”

In Florida heeft dit weekend de grootste massa-evacuatie uit de Amerikaanse geschiedenis plaats. Iedereen zet er zich schrap voor de doortocht van orkaan Irma, die opnieuw is aangesterkt door categorie 5. Inwoners vrezen het ergste en vluchten massal weg. “Ik ben heel erg bang”, klinkt het bij een landgenote.

De Belgische Yasmine woont al sinds haar 27ste in Fort Lauderdale, een grote kuststad in het zuidoosten van Florida. Tegen de bevelen van de gouverneur in, heeft ze lang getwijfeld om de stad te ontvluchten. “Ik wist gewoon niet of we moesten blijven of wegvluchten”, vertelt ze aan de Franstalige krant DH.

Toch heeft ze de voorbije dagen samen met haar man alle nodige voorbereidingen getroffen. “We hebben sinds enkele dagen geleden een minibusje met 15 zitplaatsen gehuurd om er zeker van te zijn dat we onze tien dieren ook kunnen meenemen. We hebben namelijk zes katten en vier honden.” Al benadrukt ze dat de zitplaatsen ook kunnen dienen voor mensen die hulp nodig hebben.

“Maar het grootste probleem is dat alle autowegen verzadigd zijn. Volgens de gouverneur gaan alle rijstroken op de snelwegen nu wel in één richting om de situatie te verbeteren. We moeten dus misschien overwegen om toch te vertrekken.”

“Ik ben heel erg bang”, zegt ze. “We moesten normaal heel erg vroeg vertrekken, maar dat is moeilijk met al onze dieren.”

Yasmine zal samen met haar man onderdak vinden bij haar broer in Tampa, een stad aan de westkust van Florida, die vermoedelijk minder hard getroffen zal worden door de orkaan.

Schuilplaats in trappenhal

Ook landgenote Sofie Bocqué verblijft in Florida. Ze woont er in de kuststad Miami, waar iedereen halsoverkop vertrokken is na een evacuatieorder. “Maar ik heb ervoor gekozen om te blijven. Een evacuatie is namelijk niet zo gemakkelijk”, vertelde ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Eerst en vooral: er is geen benzine. Mensen die willen vertrekken moeten uren aanschuiven aan een benzinestation. Ik heb bovendien van heel wat vertrokken vrienden vernomen dat ze moeilijkheden hebben om een slaapplaats te vinden. Heel wat hotels zijn volgeboekt. Voorts weten we ook niet welke koers de storm nog zal nemen. Veel mensen zijn gevlucht naar Orlando en omstreken, maar ook daar zitten ze met de schrik. Want de storm zou misschien ook langs die stad nog kunnen passeren.”

In de buurt zijn er heel wat opvangcentra geopend, maar die zijn volgens Bocqué niet bepaald steviger dan het gebouw waarin zij verblijft. “Het is gebouwd na de laatste zware orkaan en je kan het vergelijken met een versterkte burcht. Als de storm passeert, en we verblijven in onze trappenhal, kunnen we volgens ingenieurs niet veiliger zitten.”

Intussen is Miami getransformeerd in een spookstad. “Ik ben gisteravond eens buiten gaan wandelen. Maar ik heb de stad nog nooit gezien in de situatie waarin ze nu is. Er liep gewoon niemand op straat.”

