Gebuisde scheidsrechter Geldhof: “3.000 euro netto minder per maand, dat is zuur”

Frederik Geldhof fluit de komende vijf maanden geen wedstrijden meer, nadat hij voor een tweede maal buisde op zijn fysieke testen. Daardoor staat hij een half seizoen op non-actief. Dat is ook een financiële opdoffer, “al moet ik er geen boterham minder door eten.” Onze man legde Geldhof vijf vragen voor.

1. Zelfs in tweede zit gebuisd voor de fysieke proeven: hoe is dat kunnen gebeuren?

“Een week geleden liep ik een contractuur in de hamstrings op. Overbelasting, nadat ik met Christof Dierick en co. zes weken lang volle bak heb getraind. De kine zei dat ik 50 à 60 procent kans had om te slagen. Maar na 20 lengtes over het veld hield ik het niet meer uit van de pijn.”

2. Veel negatieve reacties gekregen?

“Integendeel. Van de andere refs kreeg ik veel opbeurende sms’jes. En op kantoor bij Recticel (het isolatiebedrijf waar hij onderhandelaar is, nvdr.) hebben de collega’s me zeker niet scheef bekeken. Je mag niet stoppen, geef de moed niet op, zeiden ze.”

3. En, ga je stoppen?

“Ik moet dit even laten bezinken. Je vraagt je toch af: Is het nog voor mij? Ik ben ook al 41. Nu moet ik alleen gaan trainen, in de winter, als het vroeger donker is. De motivatie is laag. Maar ik ga me toch nog proberen klaar te stomen voor de nieuwe testen. Alleen jammer dat die pas in februari zijn. Misschien moet ik toch eens horen of het niet sneller kan.”

4. Is dit een zware financiële klap?

“Per maand verdien je als ref toch snel 3.000 euro netto. Als tweede inkomen kan dat tellen. Het is dus zuur, maar oké: het blijft mijn hobby. Ik heb nog een fulltime job, ik ga er geen boterham minder door moeten eten.”

5. Vijf maanden zonder klagende trainers, misschien doet dat eens deugd?

“Ach, die mensen doen ook maar hun job, hé. Logisch dat ze hun emoties uiten. Daar heb ik nooit een probleem van gemaakt.”