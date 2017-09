Vrouw post ijzingwekkend bericht op Facebook: “Ben verkracht... Gestoken... Mensen, bel een ambulance”

Een 23-jarige Britse rugzaktoeriste die in Australië op reis was, riep in een ijzingwekkend Facebookbericht om hulp omdat ze door een Mexicaanse toerist was aangerand en werd belaagd met een mes.

De vrouw, die niet bij naam genoemd wil worden, had al een aantal keer gepraat met Francisco Quibrera Villaescusain, een Mexicaanse toerist, toen hij plots haar kamer binnenkwam en om seks vroeg. De rugzaktoeriste lag op dat moment te slapen en had hem dus niet horen binnenkomen.

“Ik moet seks met jou hebben, jij moet seks met mij hebben”, zou hij tegen haar hebben gezegd, waarna hij zich aan haar vergreep.

“Ik schreeuwde en probeerde recht te komen”, getuigt de vrouw. “Hij sneed me in mijn linkerhand, tussen mijn duim en wijsvinger. Het voelde alsof hij me in stukken sneed, het bloed gutste eruit. Ik was in shock. Het bloed stroomde uit mijn hand.”

Facebookpost

Uiteindelijk liet hij haar achter, waarna ze zichzelf opsloot op haar slaapkamer. Van daaruit deed ze een huiverende Facebookpost, omdat ze zich het noodnummer van Australië (112 of 000, red.) niet kon herinneren.

“Ben verkracht... Gestoken... Mensen, bel een ambulance... Ik ken het nummer niet... Alsjeblieft... Ik heb politie nodig... Snel. Ben in mijn hand gestoken.”

De feiten vonden plaats op 8 maart 2016, maar kwamen deze week voor de rechtbank. Daar moest Quibrera Villaescusa - de Mexicaanse toerist - zich komen verantwoorden. Hij ontkende elke beschuldiging van aanranding, roekeloos geweld of poging tot doodslag.

De rechter verklaarde hem onschuldig omdat hij op het moment van de feiten volgens de rechter ontoerekeningsvatbaar was. De man kampte met psychische problemen en moet zich nu laten behandelen in een instelling.