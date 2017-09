Olivier Maingain trekt zijn neus op voor ‘Blind Getrouwd’ en weigert deelnemers te huwen

Televisiekijkend Wallonië kijkt ongetwijfeld reikhalzend uit naar het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Alleen blijkt niet iedereen overtuigd van het concept. Zo weigerde Olivier Maingain om één van de deelnemende koppels te huwen.

Na twee succesvolle seizoenen in Vlaanderen zijn ze in Wallonië ook overstag gegaan. Vanaf dinsdag zendt RTL-TVI namelijk het eerste seizoen uit van ‘Blind Getrouwd’. Maar nog voor er één minuut is uitgezonden, blijkt er al een kleine rel rond het programma. Zo weigerde Olivier Maingain(DéFI), burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, om een deelnemend koppel in de echt te verbinden. Dat heeft de Franstalige krant La Capitale vernomen.

Maingain zal dus niet in het programma te zien zijn. Ook niet zijn administratieve medewerkers, die de bevoegdheid hebben om een huwelijk te voltrekken. Nochtans kreeg hij de insteek van het programma op voorhand duidelijk uitgelegd. Waarom hij precies weigerde om het huwelijk te voltrekken, is voorlopig onbekend.

Bovendien is intussen gebleken dat Maingain het koppel op voorhand wou zien,om na te gaan of het niet om een schijnhuwelijk ging. Omdat de kwestie daarna drie weken heeft aangesleept, kon het huwelijk uiteindelijk niet doorgaan. Het nieuwe en eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ zal dus met een valse noot van start gaan.