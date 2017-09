Johnny De Mol, ooit Nederlands meest begeerde vrijgezel en ex van Josje, gaat trouwen

Enkele jaren geleden werd hij door een Nederlands tijdschrift nog uitgeroepen tot ‘meest begeerde vrijgezel’, maar acteur Johnny De Mol is zijn wilde haren kwijt. Op Instagram kondigde hij aan dat hij gaat trouwen met zijn vriendin Anouk Van Schie.

De presentator liet weten dat hij de ‘de gelukkigste man op aarde’ is nu zijn vriendin Anouk ‘ja’ heeft gezegd op zijn huwelijksaanzoek. De twee zijn een koppel sinds september vorig jaar en gingen aan het begin van de zomer samenwonen. Van Schie is in Nederland bekend van de meidengroep KUS, die in 2011 uit elkaar ging.

About last night.. !! ???????????? #happiestmanalive #wegaantrouwen #feestje #vastleggendiemomenten #mijnvrouw #ringwasgoed Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 7 Sep 2017 om 10:49 PDT

Johnny De Mol is de zoon van mediamagnaat John De Mol jr en zangeres Willeke Alberti en is bekend als acteur en presentator - hij speelde onder meer mee in de serie ‘Crimiclowns’ van Luc Wyns. In Nederland heeft hij heel wat harten gebroken: zo was hij samen met actrice Chantal Janzen, presentatrice Bridget Maasland en ex-K3-tje Josje Huisman.

My fav girls!! Love spending time with you!! ????????? #inlove #mylove #love #life #lovelife #theone #hop Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 30 Aug 2017 om 3:04 PDT

Maar met Anouk heeft hij de ware liefde gevonden- dat denkt althans zijn moeder Willeke Alberti: “Vanaf de eerste seconde dat ik haar ontmoet had, dacht ik: jíj bent het. En dat denk ik nog steeds, ze is een fantastische vrouw”, zegt ze in de Nederlandse krant AD. “Zij is absoluut de vrouw voor mijn zoon.”

Anouk Van Schie liet eerder al weten dat ze een kindje met Johnny niet uitsluit- ze heeft al een dochtertje van drie uit een eerdere relatie.