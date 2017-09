Dit is de pijnlijkste manier om afgewezen te worden

Je zou kunnen zeggen dat er niets vreselijkers is dan gedumpt of afgewezen worden, maar volgens wetenschappers maakt het voor je verwerkingsproces wel uit om welke reden dat gebeurde. De pijnlijkste situatie is die waarbij je aan de kant geschoven wordt voor iemand anders.

Een relatiebreuk te verwerken krijgen is nooit echt dolle pret, maar de moeilijkste zijn die waarbij je partner het uitmaakt omwille van iemand anders. Dat is de conclusie van een team wetenschappers van de Amerikaanse Cornell University, die twee vormen van afwijzing onder de loep namen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen afgewezen worden voor iemand anders, of afwijzing door omstandigheden: zoals een partner die tijd voor zichzelf nodig heeft.

“Zelfs de grootste gelukzakken worden niet gekozen voor de job, de relatie of de vriendschap die ze willen”, schrijven de auteurs van de studie. ‘Niemand houdt ervan afgewezen te worden, maar sommige afwijzingen zijn erger dan anderen.”

De wetenschappers testten hun theorie met een groep van 600 proefpersonen. In één van de moest ene vrouw een puzzel oplossen en kon ze iemand kiezen om haar te helpen. De vrouw kreeg als opdracht soms één van de mannen te kiezen, soms een andere vrouw en soms te zeggen dat ze liever alleen werkte. Daarna volgden nog drie experimenten waarbij de proefpersonen zich verschillende scenario’s van afwijzing moesten voorstellen.

Afwijzing omwille van een andere persoon bleek het moeilijkst te verwerken omdat er een rivaal in de situatie wordt gebracht, waardoor er volgens de onderzoekers sprake is van een ‘dubbele afwijzing’. Wanneer proefpersonen afgewezen werden, gingen ze meestal zoeken naar een reden en voelden ze zich beter wanneer duidelijk werd dat er niemand anders in het spel was.

Wil je dus zelf iemand afwijzen, zeg het dan zeker wanneer er geen sprake is van een ander. Is dat wel zo, adviseren de onderzoekers om zo weinig mogelijk naar de andere partij te verwijzen.

Lees hier het onderzoek