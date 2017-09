VIDEO. De motor van Real Madrid slaat maar niet aan zonder Ronaldo: alweer puntenverlies

Levante takes the lead in Bernabeu 0-1 by Ivi López pic.twitter.com/XjdZqKRRP1

Voor de start van het seizoen leek het alsof Real Madrid als een bulldozer over de Primera Division zou razen. Het had net Barcelona tureluurs gespeeld in de Spaanse supercup en zette eerder al de Europese supercup in zijn trofeeënkast. Maar na drie speeldagen kan De Koninklijke al vier punten achterstand tellen op grote rivaal Barcelona. Voor de interlandbreak kwam Valencia al een punt rapen in Bernabeu, zaterdag deed Levante dat kunstje over.

De Spaanse landskampioen, nog steeds nog zonder de geschorste Cristiano Ronaldo, begon niet goed aan de partij. Na twaalf minuten keek de ploeg van Zinédine Zidane tegen een 0-1 achterstand aan na een treffer van Ivi Lopez. Een kwartier later moest Karim Benzema, met pijn aan het rechterbeen, naar de kant en werd vervangen door Gareth Bale. In minuut 36 kwam Real langszij via Lucas Vazquez. Hij tikte binnen na een kopbal van aanvoerder Sergio Ramos.

Sergio Ramos offers Lucas Vázquez an easy equalizer. ? pic.twitter.com/ylTf3Lr2Qv — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 september 2017

Na de pauze zetten de withemden heel wat druk maar scoren lukte niet. Toni Kroos raakte in de toegevoegde tijd de paal met een knap schot. Linksachter Marcelo was kort daarvoor uitgesloten voor natrappen. In het klassement heeft Real net als Levante 5 op 9.

FC Barcelona, dat zijn eerste twee matchen in La Liga won, komt zaterdagavond voor eigen publiek in actie in de derby tegen Espanyol.

Foto: REUTERS