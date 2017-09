Vlaamse op Sint-Maarten beschermt kinderen tijdens doortocht orkaan… met iPad en snoep

Orkaan Irma heeft de afgelopen dagen ook lelijk huis gehouden op Sint-Maarten. Een Vlaamse op het Nederlands-Franse eiland beschermde haar twee kinderen van 6 en 8 jaar door hen ‘op te sluiten’ in een klein kamertje met een hoofdtelefoon, een iPad, snoep en koeken.

“Om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen de passage van de orkaan is mijn dochter naar een schuilhuis gegaan dat wel een dak van beton heeft,” zegt de moeder van Genja Devliegher, sinds juli op Sint-Maarten. De Oost-Vlaamse verblijft er met haar man en hun twee kindjes van 6 en 8 jaar.

Foto: Genja Devliegher

Hoofdtelefoon en iPad

Om de kinderen zoveel mogelijk af te zonderen van alle voorbijrazende ellende, werden ze ondergebracht in een ‘panic room’ van het schuilhuis. Daar kregen de kinderen een iPad in handen, een hoofdtelefoon opgezet, en snoep om de tijd te doden en hen even van de boze wereld af te sluiten. Een truc die leek te werken. Nadat de storm voorbij geraasd was begaf de moeder zich met partner en kinderen naar het eigen huis, dat Irma eveneens overleefd had.

Foto: Genja Devliegher

Momenteel is het wel bang afwachten hoe het op Sint-Maarten verder moet, zegt moeder Carine. “Ik heb mijn dochter even gehoord via de telefoon, ze zei dat ze bang was dat er zou ingebroken worden in haar huis. Er wordt momenteel geroofd op Sint-Maarten, het is er grote chaos. Buitenlandse Zaken laat me weten dat een eventuele evacuatie in handen van Nederland en Frankrijk is. We hopen dat alles goed komt, maar hebben onze dochter al sinds vrijdagavond niet meer gehoord.”

José in aantocht

Na de doortocht van orkaan Irma is er in elk geval weinig tijd om de ravage op te ruimen. Orkaan José, die waarschijnlijk ook tot de zwaarste categorie zal gaan behoren, is al in aantocht. Een lichtpuntje: het ziet er naar uit dat de orkaan José een iets noordelijkere koers zal volgen dan waar tot nu toe vanuit werd gegaan. Mogelijk is de afstand tot het eiland wat groter dan gedacht en zal de impact daardoor iets kleiner zijn, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI).

Dat neemt niet weg dat het natuurgeweld windsnelheden tot 250 kilometer per uur zal genereren, wat zo goed als zeker de weinig herstelde elektriciteitsvoorzieningen opnieuw vernielt en immens veel nieuwe materiële schade zal veroorzaken.

