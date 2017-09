Annita (53) en Hugo (61) zitten vast in Orlando door orkaan Irma: “TUI laat ons compleet in de steek”

De Amerikaanse staat Florida bereidt zich momenteel voor op de komst van orkaan Irma. Dit veroorzaakt heel wat problemen op de nabijgelegen luchthavens. Vluchten worden geschrapt, zo ook een vlucht die zaterdag vanuit Miami naar Brussel moest vertrekken. De vakantie van Vlamingen Annita (53) en Hugo (61) viel hierdoor compleet in het water. Het koppel weet momenteel niet wanneer ze terug naar huis zullen kunnen. “TUI laat ons niets weten.”

Orkaan Irma is onderweg naar Florida en zal er vermoedelijk zondag lokale tijd aan land gaan. Heel wat TUI-reizigers kozen dan ook voor zekerheid en besloten om terug te vliegen naar ons land. Maar vrijdagnacht besloot de luchthaven van Miami om te sluiten. Waardoor de terugvlucht naar Brussel geschrapt moest worden. Ook Annita en Hugo zouden normaal vandaag terug naar huis gevlogen zijn, maar zitten nu vast in Orlando. Ze kregen al die tijd geen hulp van reisorganisator TUI België en voelen zich erg in de steek gelaten.

Rit van 8,5 uur naar Orlando

“Eerder deze week moest ons hotel in Miami Beach plots volledig ontruimd worden. Maar TUI liet ons compleet in de steek. We wisten niet wat hoe of waar. Op ons eigen initiatief zijn we uiteindelijk in Orlando geraakt via een bus met Nederlanders samen met zes andere Belgen. Dat was een serieuze onderneming. We hebben er 8,5 uur over gedaan, terwijl dat zonder file een rit van 2,5 uur is. Toen we aankwamen in Orlando wilden een vlucht naar huis boeken, maar dat was onbetaalbaar. Ze vroegen 5.000 toto 6.000 euro per persoon. Alle vluchten zaten ook al vlug vol.”

“We blijven hier in het ongewisse achter”

Het koppel probeerde TUI te bereiken, maar daar kregen ze enkel te horen dat ze hun vlucht konden annuleren. “Ze snappen duidelijk niet wat er aan de hand is en helpen ons niet verder. We kunnen hier nog tot dinsdag blijven in het hotel, maar hebben geen idee wat er daarna zal gebeuren. De Duitsers en Nederlanders die met TUI reisden, konden ondertussen naar South Carolina vertrekken om daar een vlucht naar Europa te nemen. Maar wij mochten niet mee en nu blijven we hier in het ongewisse achter. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind dat TUI ons zou mogen helpen en informeren.”

Het koppel moet nu de doortocht van de orkaan afwachten. “Het is nog maar de vraag hoe de luchthavens eraan toe zullen zijn nadat de orkaan is gepasseerd.” Ze voelen zich naar eigen zeggen wel veilig in het hotel. “Op dit moment is het bewolkt, maar de wind begint wel op te komen. Ze zeggen hier dat ze voorzien zijn om windstoten tot 300 km/u. Maar ook al voelen we ons veilig, het liefst van al willen we gewoon zo vlug mogelijk naar huis natuurlijk”

Reactie van TUI: “Dit is een bijzonder ingewikkelde toestand”

Bij TUI zitten ze naar eigen zeggen met de handen in het haar. “De vlucht werd last minute geschrapt. Dit is een heel ingewikkelde toestand”, zegt Piet Demeyere van TUI in een reactie aan Nieuwsblad.be.

“De passagiers op de retourvlucht werden hierover reeds ingelicht door onze diensten. Voor het enig mogelijke alternatief - uitwijken naar Orlando Sanford - werd een dringend verzoek tot uitzonderlijk landingsrecht aangevraagd, wat in extremis werd geweigerd aangezien ook luchthaven Sanford heeft besloten vandaag te sluiten”, zegt Piet Demeyere van TUI. “De terugvlucht vanuit Orlando Sanford zal ten vroegste dinsdag zijn, de dag waarop de luchthaven zijn activiteit zou moeten hervatten.”

De gestrande reizigers zullen worden opgevangen. “Al hebben we voorlopig nog geen zicht op hoe dat zal gebeuren”, klinkt het bij Demeyere. “Dit is een bijzonder ingewikkelde toestand. Tot enkele uren geleden hadden we namelijk nog goede hoop dat iedereen weg zou geraken. Maar nu beide luchthavens de deuren hebben gesloten, proberen onze diensten ter plaatse volop een oplossing te zoeken. Een behoorlijke onderneming.”

Demeyere spreekt overigens van een uitzonderlijke toestand. “Uitzonderlijk in de zin dat een poging om mensen weg te halen, toch nog wordt afgekeurd door strenge luchthavenreglementen. Bovendien gaat het hier niet om enkele uren vertraging, maar over een paar dagen.”

Wat met reizigers van Thomas Cook/Neckermann in Florida?

Thomas Cook / Neckermann bracht de reizigers die zich momenteel in Florida bevinden, onder in hotels die zich verder weg van het pad van de orkaan bevinden. De touroperator heeft ook op Florida de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen en stelt alles in het werk om in contact te blijven met de reizigers. Reizigers wordt aangeraden om de instructies van de autoriteiten goed op te volgen.

De reizigers die de komende week nog moeten vertrekken heeft Thomas Cook / Neckermann deze week gecontacteerd om hun reis kosteloos uit te stellen of te annuleren. De meeste Belgen zijn hierop ingegaan. Wie afreist naar de regio van nu tot en met zondag 17 september kan zijn reis nog kosteloos annuleren of wijzigen.

Ook hier zijn een aantal vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen ondertussen geannuleerd of uitgesteld als gevolg van de tijdelijke sluiting van de lokale luchthavens. Ook voor reizigers naar deze regio geldt dat Belgen die als gevolg van de orkaan langer in Florida moeten verblijven, vergoed zullen worden voor de gemaakte kosten door Thomas Cook / Neckermann.

Ook reizigers op Cuba bijgestaan

Thomas Cook / Neckermann heeft beslist dat Belgen die tussen nu en zondag 17 september naar Cuba afreizen kosteloos hun reis kunnen wijzigen of annuleren. De geplande rondreis van 12 september wordt geannuleerd. De touroperator stelt de komende dagen alles in het werk om een nieuwe datum voor die rondreis voor te stellen.

Reizigers die als gevolg van de orkaan langer op Cuba moeten blijven, zullen door Thomas Cook / Neckermann vergoed worden voor hun kosten.