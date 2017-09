Gary Lineker vindt doodschop op Man City-doelman geen rood, Geert De Vlieger zet hem op zijn plaats

Sadio Mané heeft er een ongelukkige zaterdagnamiddag opzitten. De Malinese wervelwind van Liverpool moest nog voor de rust gaan douchen in de topper tegen Manchester City. Hij liep achter een diepe bal aan, maar City-doelman Ederson was sneller op de bal. Desondanks ging Mane spectaculair door met een hoog en gestrekt been. Hij raakte de Portugese doelman vol in het gezicht, die bleef enkele minuten roerloos liggen en moest vervangen worden. Terecht rood, al dacht de Britse analist Gary Lineker daar anders over.