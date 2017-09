Onverwachte gasten op verjaardagsfeestje: mama beer en welp staan plots in de achtertuin met speelgoed te spelen

Het was een speciaal verjaardagsfeestje voor de Amerikaanse Riley en zijn vrienden. De vriendjes waren samengekomen om te spelen en in het zwembad te dobberen, maar daar brachten een mama beer en haar welp verandering in.

Alsof ze ook uitgenodigd waren op het verjaardagsfeestje, stonden plots een mama beer en welp voor het raam. Riley en zijn vriendjes vonden dit geweldig en konden met hun geluk geen blijf. De papa van dienst bleef er echter kalm bij: “Laten we niet te luid roepen, uiteindelijk zijn dit nog altijd wilde dieren. Maak geen onverwachte bewegingen of doe niets wat de beren bang zou kunnen maken”, klonk het.

Maar het was al snel duidelijk dat de welp vooral zin had om te spelen. De opblaasflamingo die klaar lag om in het zwembad gesmeten te worden, moest er aan geloven. En de mama beer kwam af en toe een oogje in het zeil houden. Op een bepaald moment stond ze op haar twee achterpoten. “Heb je dat gezien? De mama wil duidelijk maken dat zij de baas is”, zei de papa. Na een leuk intermezzo van drie minuten, gingen de beren terug weg en kon het verjaardagsfeestje verdergaan zoals gepland.