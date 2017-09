September is begonnen, en daar is Harry Kane met zijn 100e doelpunt

Nul doelpunten in augustus, voor het zoveelste jaar op rij. Maar nu september is begonnen begint Harry Kane weer te scoren. Vorige week trof hij al twee keer raak voor Engeland, zaterdag legde hij tegen Everton zijn eerste van het Premier League-seizoen binnen. Daarmee zit de tweevoudige topschutter al aan 100 doelpunten voor Tottenham. Kort na rust legde hij meteen zijn 101e binnen voor de club waar hij groot werd.

De spits kon eerder deze week zelf lachen met zijn vloek op augustus. Na zijn goals voor de nationale ploeg postte hij op de sociale media: “Ik had augustus toch niet graag.”

Harry Kane scores his 100th goal for Spurs. Must be September.