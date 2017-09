Baas in een mannenwereld: politiecommissaris is eerste vrouwelijke ref op hoogste niveau

De derde speeldag in de Bundesliga brengt deze middag een wereldprimeur. Bibiana Steinhaus krijgt als eerste vrouw ooit de leiding over een mannenwedstrijd in een Europese topcompetitie. Na tien jaar in de Duitse tweede klasse staat de 38-jarige politieagente aardig haar mannetje tussen de 22 mannen op het veld. Ze fluit in de Bundesliga de wedstrijd tussen Herta BSC en Werder Bremen.