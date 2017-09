Jonathan Kindermans (22) tekent bij KV Mechelen als vrije speler

Middenvelder Jonathan Kindermans (22) tekende bij KV Mechelen als vrije speler nadat hij vorig seizoen actief was bij OHL.

Als zoon van hoofd jeugdopleidingen bij Anderlecht Jean Kindermans doorliep de 21-jarige offensief ingestelde middenvelder de jeugdreeksen bij Anderlecht. Zijn eerste ervaringen in het profvoetbal deed hij op in de Nederlandse tweede klasse. Eerst in het seizoen 2014-2015 met een succesvolle uitleenbeurt aan Telstar (32 matchen, 6 goals). Daarna werd hij definitief overgenomen door RKC Waalwijk (17 matchen, 2 goals) waarna hij in 2016 terugkeerde naar België bij OHL.