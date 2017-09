Messi beslist Catalaanse derby in zijn eentje met hattrick

Lionel Messi heeft in de Catalaanse derby zaterdagavond zijn duivels ontbonden. De Argentijnse superster rolde vrijwel in zijn eentje Espanyol op en zorgde voor 3 van de 5 doelpunten: 5-0 was de eindstand. Barcelona blijft zo autoritair aan de leiding in La Liga.

Barcelona nam in het eigen Camp Nou meteen de wedstrijd in handen, maar voor een doelpunt moesten de talrijk opgekomen fans even wachten. ‘Pas’ na 26 minuten opende Messi de score, al zat aan dat doelpunt een stevige buitenspelgeur. In de 35ste minuut legde de Vlo de 2-0 ruststand vast, om vervolgens halverwege de tweede helft zijn derde goal van de avond te scoren.

Na afloop van de grote Messi-show mocht het Catalaanse publiek meteen weer op de banken gaan staan om het langverwachte debuut van Ousmane Dembélé over te nemen. Dembélé, overgekomen van Borussia Dortmund, mocht in zijn eerste wedstrijd twintig minuten meespelen en leverde meteen een assist af voor Luis Suarez, die de forfaitcijfers vastlegde (5-0). Even daarvoor had verdediger Piqué al de 4-0 op het bord gezet.

En daar heb je het debuut van @Dembouz! pic.twitter.com/ZKy327yHSu — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 september 2017

Barcelona heeft 9 op 9 in La Liga en is zo de fiere leider in La Liga, al kan Real Sociedad nog op gelijke hoogte komen als zij morgen winnen van Deportivo.