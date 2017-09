Google wil dat informatici er op tv en in de film mooier, hipper en het liefst ook vrouwelijker gaan uitzien. In de hoop dat de realiteit zal volgen. Na twee jaar lobbywerk in Hollywood is er een beetje resultaat.

De computernerd in de film of op tv is blank (soms Aziatisch), mannelijk en contactgestoord. Hij draagt een bril en een T-shirt of hoodie. Tenzij hij ­Jeff Bridges is in de cultfilm (onder computernerds) ...