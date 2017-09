3 seingevers tekort: wielerwedstrijd begint twee uur te laat

Knokke-Heist - De wielerwedstrijd Kustpijl in Knokke-Heist is gisteren met een kleine twee uur vertraging gestart omdat er een tekort aan seingevers was. “We hadden er drie te weinig. Enkele cruciale punten stonden niet dicht, waardoor we niet konden beginnen”, zegt Frank Pieters van WSC Heist Sportief, de organisator.

“Gelukkig hebben we snel vervanging gevonden en kon de wedstrijd wel doorgaan. In een verkorte versie, weliswaar. Want de renners moesten vóór 18 uur binnen zijn. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken en we hopen dat het de laatste keer was.” Het zal voor Christophe Noppe weinig verschil hebben gemaakt: die 22-jarige won de Kustpijl 2017.