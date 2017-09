Moeskroen-Club Brugge was pas goed en wel begonnen of we kregen al een gecontesteerde fase: Cools werd in de zestien omvergelopen door Olinga maar Boucaut gaf geen krimp. Aan de overkant duwde Limbombe Olinga licht in de rug waarna Boucaut wél naar de stip wees. Terecht of niet? Oordeel vooral zelf!